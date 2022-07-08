Kardeşiyle tartışan ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca keser sapıyla dövdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta bir ağabey, tartıştığı kardeşinin evini bastı. Gözü dönmüş ağabey keserle yengesine saldırırken, duruma şahit olan çocukların çığlıkları binayı inletti. Öte yandan yaşanan dehşet anları anbean kamera tarafından kayıt altına alındı.
Esenyurt'ta ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan ağabey yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı.
KESER SAPIYLA DEFALARCA VURDU
Dakikalarca yengesini darbeden ağabey kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darbetmeye devam etti.
OLAY ANI KAMERADA
Olayın ardından yenge polise giderek şikayetçi oldu. Ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa