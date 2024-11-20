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Esenyurt'ta kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

Esenyurt'ta kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı
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İstanbul Esenyurt'ta kardeşini öldüren ve çocuklarını rehin alan İlhan Sapil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın arka planında ticaret ortaklığı nedeniyle yaşanan husumet yer alıyor.

Esenyurt'ta kira anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürüp, kendini kilitlediği evde çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı.

Esenyurt'ta kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

KARDEŞİNE 4 EL ATEŞ ETTİ

Saat 22.30 sularında ilçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil ile kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı. Büyüyen tartışmada ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine 4 el ateş etti ve sonrasında da silahla birlikte aynı sokakta bulunan evinekaçarak kapıyı kilitledi ve çocuklarını rehin aldı.

Esenyurt'ta kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

ÇEKİÇ İLE ARACINA SALDIRMIŞ

Şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla ele geçirilerek gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede İlhan Sapil, kardeşiyle ortak ticaret yaptıklarını ve kazançları ile 4 adet daire satın aldıklarını, ortaklığı bitirmek istediklerinde de aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Zanlı, daha sonra kardeşinin kendisine ait araca çekiç ile zarar vermesinden dolayı tekrardan tartışma yaşadıkları ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Esenyurt'ta kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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