Haberler

Esenyurt'taki fabrika yangını 6 saattir devam ediyor

Esenyurt'taki fabrika yangını 6 saattir devam ediyor Haber Videosunu İzle
Esenyurt'taki fabrika yangını 6 saattir devam ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, 6 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürerken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple hırdavat fabrikasında başlayan yangın 6 saattir devam ediyor
Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yangının 6. saati geride kalırken, itfaiye ekiplerinin 5 koldan çalışması devam ediyor.

YANGIN KISMEN BASTIRILDI

Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma devam ediyor. Binadaki alevli sanma kontrol altına alındı. Bahçedeki yanmaya ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğu öğrenilirken 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiği ve patlamaların tamamen sona erdiği öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Çok büyük özür diliyorum

Adliyeye getirilmişti! İşte Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap