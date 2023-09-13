Esenyurt'ta Gizem Özdemirci'nin Ölümü Şüpheli

ESENYURT'ta kendisinden haber alınamayan Gizem Özdemirci (31) evinde ölü bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca aranmasına rağmen cevap vermedi. Ağabey Özdemirci, ablasını arayarak kız kardeşinden haber alamadığını söyledi. Aynı sitede yaşayan Gizem Özdemirci'nin ablası anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi. Daireye giren abla Özdemirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, genç kızın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Polis ekipleri genç kızın şüpheli ölümü üzerine başlattığı çalışmalar devam ediyor.