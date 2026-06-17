Haberler

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta gece saatlerinde motosikletli grup ile otomobil ve minibüstekiler arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yere düştü, çok sayıda araç ve iş yeri kurşun isabetiyle hasar aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Esenyurt'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 01: 00 sıralarında, Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak üzerinde meydana geldi. Plakaları belli olmayan motosikletli bir grup sokağa girdikleri sırada, aynı mevkide bulunan ve plakaları belli olmayan otomobil ve minibüsten ateş açıldı. Açılan ateş sonrası motosikletteki 2 kişi yere düştü, akabinde yanlarında getirdikleri silahla karşı tarafa ateş açmaya başladı. Ateş edilen kurşunlar sokakta bulunan iş yerlerine ve çok sayıda araca isabet etti. Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, olaydan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokak girişini ve çıkışını kontrollü olarak kapattı. Çok sayıda boş kovan incelendi. Mermilerin isabet ettiği işyerleri ve araçlar incelendi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın yaşandığı sırada bir binanın güvenlik kamerası yaşanan silahlı çatışmayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde motosikletli grup sokağa girdiği sırada, karşısındaki otomobilden ateş açıldığı, sonrasında yanına gelen başka bir otomobilden de ateş açıldığı görüldü. Motosikletli grubun düşüp, yanlarında getirdiği silahla karşı tarafa ateş açtığı ve sonrasında 2 grubun da olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çocuklar öldü, çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

Anlaşma tamam! Amedspor'dan tüm Türkiye'nin konuşacağı yıldız transfer
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Cumhuriyet savcısı, duruşma esnasında hayatını kaybetti
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu