Esenyurt'ta Fırın İşletmesinin Çatı Katında Yangın

Esenyurt'ta bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi 1656. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, fırın olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - İSTANBUL