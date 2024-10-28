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Esenyurt'ta Feci Kaza: Çocuğu Ezyen Şoför Vicdan Azabından İntihar Etti

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Esenyurt'ta annesi ile oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarpan kargo sürücüsü, olayın ardından vicdan azabı ile intihar etti. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtıktan sonra aracında kendine zarar verdi.

Esenyurt'ta feci olay: Annesinin yanında oynayan çocuğu ezdi, vicdan azabından intihar etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. 34 LS 0371 plakalı aracıyla seyreden kargo firması şoförü Erdal Ç., sokakta annesi ile birlikte oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, şoför Erdal Ç. ise olayın şoku ile olay yerinden kaçtı.

Birkaç sokak ilerleyen şoför Erdal Ç., kenara çekerek kendini araca kilitledi. Vicdan azabı yaşayan şoför Erdal Ç., bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar etti. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta Feci Kaza: Çocuğu Ezyen Şoför Vicdan Azabından İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa

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