Esenyurt'ta servis minibüsünün kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi

Güncelleme:
Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kaza alanı dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazanın gerçekleştiği bölge dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

