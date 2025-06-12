Esenyurt'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaldırıma Çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak durabildi

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta düz yolda kontrolden çıkan araç kaldırıma vurarak durabildi. Araç içindeki sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ağır hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AF 7641 plakalı araç Esenkent istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir anda sağ sola savrulup kaldırıma çıktı. Karşı şeride geçecekken orta refüjde duran araçta ağır hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hafif sıyrıklarla olayı atlatırken yaşanan kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.