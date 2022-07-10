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Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı.

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle ev, iş yeri ve bir camiyi su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından Pınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. Baskınla birlikte sokaklar adeta göle döndü. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede 2020 yılında da sel felaketi yaşanmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınar Mahallesi Esenyurt su 3. Sayfa Haberler

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