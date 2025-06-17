Esenyurt'ta Bıçaklı Yol Kavgası: 2 Yaralı

Esenyurt'ta yumruklu bıçaklı yol verme kavgası kamerada: 2 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dar bir sokakta karşı şeritlerden gelen araç sürücüleri arasında "Neden beni sıkıştırdın" kavgası çıktı. Bıçak ve yumrukların havada uçuştuğu olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. Dar bir sokakta ters istikametlerde ilerleyen iki aracın sürücüsü arasında "Neden beni sıkıştırdın" diyerek tartışma çıktı. Araçtan inen iki şahıs, diğer sürücünün yanına giderek küfürler savururdu. Bu duruma öfkelenen adam araçtan inerek şahıslara saldırdı. Uzun süre devam eden kavgada iki kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.