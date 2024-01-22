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İstanbul'da sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı: 11 kişi yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokaklarda tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. Bıçaklanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

TANIMADIĞI İNSANLARI RASTGELE BIÇAKLADI

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

ZANLI ARANIYOR

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Saldırı Güvenlik Hastane Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Vatansever:

Devlet bu ne idüğü belirsiz şeyi hiç bedavaya falan beslemesin içeride asın gitsin. Beslerse 3-5 yıl yatıp çıkacak yine bu toplumun içine karışarak milletin canını yakacak.

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Devlet, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan terörist başını içerde beslerken bunu mu öldürecek? Nerede o günler, idam gelmedikçe bu ülkeye huzur gelmez.

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Deniz Çapa:

ne 3-5 yılından bahsediyorsun. 5 ay sonra serbest

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vip vip:

ben silah la dolaşılması tarafdarım .devlet vatandaşını koruyamıyor. İnsanlar kendını koruması lazım

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yanıtYanıtla
BUĞRA EMRECİKSİN:

Ne güzel memleket, Texsas'a rahmet okutuyor.

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Cevdet Karaduman:

Birşey olmaz hakim tutuksuz yargılama verir sonra yargılanır 1 sene ceza alır oda ertelenir ceza sistemimiz evlere şenlik.

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can:

merak etmeyin bir kaç gün yatar çıkar

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Bay Che:

bugün karakoldaydım 15 dk süre içinde en az 10 kişi imzaya geldi.belki onlarca sucu olanlar dışarda tek cezaları hergün karakola gidip gündüzleri ben uslu cocuğum imzası atmak bir sonraki yakalanana kadar

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Muharrem Güreli:

Eğer mülteci ise büyük ihtimalle onlardır konu kapatılır gider

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Salih Isık:

Çok yaşamaz yarın ölüm haberi gelir,

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