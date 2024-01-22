İstanbul'da sokak sokak gezip önüne geleni bıçakladı: 11 kişi yaralı

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

TANIMADIĞI İNSANLARI RASTGELE BIÇAKLADI

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

ZANLI ARANIYOR

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.