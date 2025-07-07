Esenyurt'ta Asker Eğlencesinde Halay Krizi Kavga ile Sonuçlandı

Esenyurt'ta asker eğlencesi için toplanan iki grup arasında halay başı krizi yaşandı. Halay başı olmak isteyen iki arkadaş grubu arasında sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik kutlaması için bir grup arkadaş sokakta bir araya geldi. Müzik açılmasıyla gençler halay çekip oynamaya başladılar. Daha sonra iki farklı gruptan gençler halay başı olmak istedi. Ancak halayı çeken grup, mendili vermek istemedi. Sözlü tartışma ile başlayan olay tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda meydan savaş alanına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle gençlerden oluşan grup ara sokaklara dağıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL