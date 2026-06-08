Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi 1352 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı