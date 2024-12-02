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Esenyurt'ta 14 yaşında ki çocuğa rahatsızlık veren komşularını böyle dövdüler

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Esenyurt'ta bir şahıs, 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettikten sonra mahalle sakinleri tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta 14 yaşında ki çocuğa rahatsızlık veren komşularını böyle dövdüler
İSTANBUL - Esenyurt'ta 14 yaşında ki kız çocuğuna rahatsızlık veren şahıs polis tarafından göz altına alınırken, komşuları tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs 14 yaşında ki kız çocuğunu taciz etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı göz altına alarak karakola götürmeye çalışırken, mahalle sakinleri bir anda şüpheliye saldırarak darp etti. Dakikalarca darp edilen şahsı polis ekipleri güçlükle mahallelinin elinden aldı. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan adam göz altına alınarak karakola götürüldü. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta 14 yaşında ki çocuğa rahatsızlık veren komşularını böyle dövdüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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