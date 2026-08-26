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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo 550 Gram Ele Geçirildi

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo 550 Gram Ele Geçirildi
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Esenyurt’ta eve düzenlenen operasyonda 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta eve düzenlenen operasyonda 13 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki katlı bir binanın giriş katındaki daireyi yakın takibe aldı. Ekiplerce savcılık koordinesinde dün söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 10 kilo 750 gram sıvı metamfetamin, 950 gram kimyasal maddeden oluşan toplam 13 kilo 550 gram uyuşturucu ile 68 bin 250 TL ve 150 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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