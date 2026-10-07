Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale iddialarında 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

Esenyurt Belediyesi'ndeki ihale iddialarında 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesindeki ihale ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 17 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı; 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerde yer aldığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Başsavcılıkça soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.