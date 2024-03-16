Esenler Tem Otoyolu'nda cip tıra çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenler Tem Otoyolu'nda hızını alamayan otomobil sürücüsü, önündeki tıra çarptı. Cip kullanılamaz hale gelirken sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı cip sürücüsü hızla seyrederek önündeki 41 AHF 383 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan cip sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada cip kullanılamaz hale gelirken araçların yoldan çekilmesiyle trafikte normale döndü.