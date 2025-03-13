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Esenler'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Esenler'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Esenler'deki zincirleme kazada 6 araç ve bir motosiklet karıştı. İki kişi hafif yaralandı, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de, 6 araç ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Esenler Çinçindere Caddesi'nde 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GVA 109 plakalı bir otomobil ara sokaktan caddeye çıkan 34 FCD 588 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride fırlayıp üç araca çarptıktan sonra ters döndü. Ara sokaktan gelen araç ise savrularak tamir için bekleyen 34 YG 3421 plakalı bir başka otomobile ve motosiklete çarptı. Toplam 6 araç 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik ise bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçlarda hafif ve büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili konuşan Suat Cevahir, "İkisi de aynı şeritten geliyor. Biri takla atıp karşı şeride geçiyor. 2 yaralı varmış. Durumlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Kazada aracı hasar gören Yusuf Can Gümüştepe, "Aracım tamirdeydi. Bir anda gelip vurdular. Aracın biri sokaktan çıkarken diğer gelen araca vuruyor ve takla atıyor. Araç sonrada gelip benim arabama vuruyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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