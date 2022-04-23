Esenler'de trençkot hırsızlığı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de bir giyim dükkanına gelen 2 kadın mağazada bulunan 2 trençkotu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenler Atışalanı Caddesi'nde dün saat 3.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye,göre 2 kadın bir giyim dükkanına geldi. Mağazada ürünlere bakan kadınlar dükkanı dolaşmaya başladı. İddiaya göre, kadınlardan biri reyonda bulunan 2 trençkotu alıp kabine götürdü, burada ürünleri poşete koyarak dükkandan ayrıldı. Toplam değeri bin lira olan 2 trençkotu çalan kadınlar kayıplara karışırken, hırsız anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların dükkana girişi ve trençkotu aldığı o anlar görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa