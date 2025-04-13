Esenler'de Sokak Ortasında Kadın Cinayeti

Esenler'de sokak ortasında karısını bıçaklayarak öldüren şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekiplerince yaralı olarak yakalanan şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (27), eşi S.Y. (34) ile evde tartışmaya başladı. Sokağa çıkan eşler burada tartışmaya devam ederken, Ş.Y. eşi S.Y.'yi bıçaklamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ş.Y.'ye silah çekilerek bıçağı atması yönünde ihtarda bulunuldu. Bıçağı bırakarak teslim olan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Ş.Y. ve S.Y. hastaneye kaldırıldı. S.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Ş.Y.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL