Esenler'de Kentsel Dönüşüm Faciası: Çöken Bina Yan Binalara Zarar Verdi

Esenler'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılan 8 katlı bina çökerek bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken, çöken bina havadan görüntülendi. Binanın çökme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle 8 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinası ile kolon yanlış kesildi. Kolonun kesilmesinin ardından bina çökerken, bitişiğinde bulunan 5 ve 6 katlı binalarda da hasar oluştu. Binaların duvarları yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan olmazken, binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, çöken bina ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL