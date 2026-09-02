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Esenler'de polise araç sürme anları kamerada

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İstanbul Esenler'de ailesiyle tartışan bir kişi, önce kesici aletle kendini yaraladı, ardından aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü. Polisin lastiklere ateş ederek durdurduğu şahıs, hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de bir kişi önce kesici aletle kendisine zarar verdi, sonra kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DURMAYIP KAÇMAYA KALKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenler Dörtyol Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile tartışan bir şahıs, kesici aletle araç içerisinde kendisine zarar vererek yaralandı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirmek istedi.

Şahıs ise kullandığı aracı polisin üzerine sürmeye başladı. 'Dur' ihtarına uymayan şahıs çevrede paniğe neden oldu. Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdururken, ikna edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay esnasından yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine kesici alet ile zarar veren şahsın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şahsın kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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