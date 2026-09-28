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Esenler'de kayan motosiklet kamyonetin altına girdi, sürücü hafif yaralandı

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Esenler'de kayan motosiklet kamyonetin altına girdi, sürücü hafif yaralandı
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Esenler'de dün akşam yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet, metrelerce sürüklenerek park halindeki kamyonetin altına girdi. Hafif yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkarak yoluna devam etti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet, metrelerce sürüklenerek park halindeki kamyonetin altına girdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü kayganlaşan yolda dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, ıslak zeminde metrelerce sürüklenerek park halindeki kamyonetin altına girdi. Hafif yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kazada sürücünün yolda sürüklenme anları ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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