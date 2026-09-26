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Esenler'de bıçaklı şahıs polise yürüdü, etkisiz hale getirildi; bekçi hafif yaralandı

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Esenler Turgutreis'te elinde bıçakla polis ekiplerine yaklaşan şahıs, 'dur' ikazına uymayınca etkisiz hale getirildi. Olayda bir bekçi hafif yaralandı; hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki şahsın kasten yaralama ve gasp kaydı olduğu belirlendi.

Esenler'de elinde bıçakla polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs, "dur" ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi. Olayda bir bekçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede görev yaptığı sırada, elinde bıçak bulunan bir şahıs ekiplere doğru koşarak yaklaştı. Polis ekipleri şahsa "dur" ikazında bulunuldu. İkaza uymayarak elindeki bıçakla görevlilere doğru ilerlemeye devam eden şahsa, polis memuru tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında görevli bir mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen S.Ş. (45) isimli şahsın, kasten yaralama ve gasp olmak üzere çeşitli suçlardan suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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