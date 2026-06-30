Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın çatıya sirayet etti

İstanbul Esenler'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya da sirayet etti.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1031. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı