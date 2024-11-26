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Esenboğa Havaalanı'ndaki Uçak Yangını Tatbikat Çıktı

Esenboğa Havaalanı'ndaki Uçak Yangını Tatbikat Çıktı
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Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı bilgisi paniğe neden oldu, ancak olayın bir tatbikat olduğu öğrenildi. Yolcular, tatbikatın her yıl düzenlenen olağan bir çalışma olduğunu öğrendikten sonra rahatladı.

Esenboğa'da uçakta tatbikatı gerçeği aratmadı

ANKARA - Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı yönündeki bilgiler korkuya neden olurken olayın bir tatbikat olduğunun ortaya çıkması derin nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı. Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile vatandaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - 3.Sayfa
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