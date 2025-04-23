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Esen Gök ve Ekibi Deprem Anında Canlı Yayında

Esen Gök ve Ekibi Deprem Anında Canlı Yayında
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İstanbul'u etkileyen depreme Tay TV stüdyosunda yakalanan Esen Gök, Cem Boşgelmez ve Kamil Ertan, izleyicilere olay anını aktardı. Gök, soğukkanlı tavrıyla önemli anları yorumladı.

Depreme stüdyoda yakalandılar

İSTANBUL - İstanbul'u sarsan depreme stüdyosunda yakalandılar. O anlar kamerada.

Tay TV'de yayınlanan programda Esen Gök'ün moderatörlüğünde Cem Boşgelmez ve Kamil Ertan günlük bültende yer alan yarışları analiz ederken deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasında yorum yapan Cem Boşgelmez, olayın şokuyla sessizliğe büründü. Moderatör Esen Gök, profesyonel bir yayıncılık refleksi göstererek sakince sözü konuğundan aldı.

Bu sırada yorumcu Boşgelmez'in önündeki masanın sallandığı, dekorların yer değiştirdiği canlı yayına yansıdı. Sunucu Gök'ün soğukkanlı tavırları dikkat çekerken yapım görevlilerinden stüdyo ışıklarının kontrol edilmesini istedi.

Esen Gök, "İstanbul'da deprem yaşadık sayın izleyiciler. Sert bir vurdu. Şu anda etkisi sürüyor. Şu anda sarsıntı hafifledi. Geçmiş olsun" diyerek anbean tüm ayrıntılarıyla deprem sürecince yaşananları TV izleyicileriyle paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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