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Kayganlaşan yol sonu oldu, çoban eşeğiyle sulama kanalına düştü

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Şanlıurfa'da bir çoban yağış sonrası kayganlaşan yolda eşeğiyle beraber sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye intikal eden ekipler çobanın cansız bedenine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde yürek yakan bir olay yaşandı. İddiaya göre, merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), yağış sonrası kayganlaşan yoldan eşeğiyle birlikte sulama kanalına düştü.

ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Akıntıya kapılan çoban ve eşeği gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Sulama kanalından çıkarılan Gizli'nin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çobanla birlikte kanala düşen eşek de telef olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayganlaşan yol sonu oldu, çoban eşeğiyle sulama kanalına düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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