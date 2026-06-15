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Erzurum'da jandarmanın 187. yılına özel tanıtım standı

Erzurum'da jandarmanın 187. yılına özel tanıtım standı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan tanıtım stantlarını ziyaret ederek personelin gününü kutladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan tanıtım stantlarını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarının anlamlı gününü kutladı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü, Erzurum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama programı kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açılan tanıtım stantları, vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından yoğun ilgi gördü. Erzurum Valisi Aydın Baruş, meydanda kurulan stantları tek tek inceleyerek jandarmanın yürüttüğü asayiş, trafik, siber suçlarla mücadele ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında görevli personelden detaylı bilgi aldı.

"Jandarma Milletimizin Huzurunun Güvencesidir"

Stantlardaki araç, gereç ve teknolojik ekipmanları inceleyen Vali Aydın Baruş, jandarma personelinin zorlu şartlarda dahi üstün fedakarlıklarla görev yaptığını belirtti. Jandarma Teşkilatı'nın milletin can ve mal güvenliğini sağlamadaki rolüne dikkat çeken Vali Baruş, "Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana sarsılmaz disiplini ve vatan sevgisiyle milletimizin huzur ve güvenliğinin en büyük teminatlarından biri olmuştur. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın 187. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Vali Baruş'un stantlardaki askeri personel ve vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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