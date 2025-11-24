Erzurum'un Şenkaya İlçesinde Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangınlarından ikisi kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şenkaya ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı mevkiinde üç ayrı noktada yangın çıktı. İki bölgede alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Oltu ve Göle'den ekipler de destek verdi. - ERZURUM