Erzurum Polisi Öğrencilere Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi Veriyor

Erzurum polisi öğrencilere yönelik hem şehir merkezinde hem de ilçelerde bilgilendirme ve farkındalık oluşturacak eğitimlerine devam ediyor.

Pazaryolu İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçede bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ve öğretmenlere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konulu farkındalık oluşturmak, yaşan alanlarında, sanal ortamda dolandırıcılık, şiddet ve suç temalı sunum yapıldı.

Erzurum kent merkezinde ise Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Maksut Efendi İlkokulu, Halitpaşa İlkokulu ve Şair Nefi Anaokulu ziyaret ederek yaklaşık 300 öğrenciye Meslek Tanıtımı, Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Trafik Kuralları konularında bilgilendirme sunumu yaptı. - ERZURUM