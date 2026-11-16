Erzurum-Pasinler yolunda otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandı

Erzurum-Pasinler yolunda otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçta hafif yaralanan ve otomobilde yalnız olduğu öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 ADC 659 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yalnız olduğu öğrenilen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı