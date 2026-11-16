Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum-Pasinler yolunda otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçta hafif yaralanan ve otomobilde yalnız olduğu öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 ADC 659 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yalnız olduğu öğrenilen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zidane'dan Türkiye itirafı

Kazandı ama Türkiye'yi övdü! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara galibiyetle geri döndü

Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara geri döndü! İşte maçın sonucu
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
TFF'den Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama19

Kötü haber az önce duyuruldu
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak