Erzurum Oltu'da tır dorsesindeki yangın sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Erzurum Oltu'da tır dorsesindeki yangın sürücülere korku dolu anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde kara yolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dorse kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri müdahale etti ve güvenlik güçleri inceleme başlattı. Sürücüler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Erzurum'da bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Dorse kısa sürede alev topuna dönüştü.
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Kara yolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler, aracın her yanını sardı. O anlar kara yolunda seyahat eden araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Yolda geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı