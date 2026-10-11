Erzurum Oltu'da tır dorsesindeki yangın sürücülere korku dolu anlar yaşattı

Erzurum'da bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Dorse kısa sürede alev topuna dönüştü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu. Kara yolu kenarında park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler, aracın her yanını sardı. O anlar kara yolunda seyahat eden araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Yolda geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı