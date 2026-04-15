Erzurum merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 şüpheliden 9'unu yakaladı. 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 cep telefonu, 8 SIM kart, bilgisayarlar, ruhsatsız silahlar ve birçok dolandırıcılık malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik, sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırılcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik; Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri illerindeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde; 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen; 13 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 6 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir harici disk, 1 adet akıllı saat, 13 adet banka ve kredi kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
