İspir'de firari FETÖ üyesi yakalandı

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, terör örgütleri ile mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), TEM Şube Müdürlüğü ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, 2025'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ üyesi 18 şahsın yakalandığı, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
