Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum-Çat kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. E.K. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Çat kara yolu Valilik kavşağında meydana gelen kazada E.K. yönetimindeki 34 BZJ 772 plakalı otomobil, süratle geldiği kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kırmızı ışıkta bekleyen iki araca arkadan çarptı. Kazada 3 araçta da hasar oluşurken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol kısa süreli trafiğe kapanırken, kazanın oluş şekli bir aracın kamerasına yansıdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
