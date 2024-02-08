Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde G.T.(25) ve G.P. (30) isimli şahıslardan yapılan arama işlemlerinde 122,38 gram sentetik kannabinoid maddesi, 104,15 gram metamfetamin maddesi ve 5 adet LSD maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 1 adet cam aparat ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilirken G.T. isimli şahsın ifadesinin alınmasına yönelik kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydının olduğu anlaşıldığı ve şahsın tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM