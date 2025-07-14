Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 428 gram metamfetamin ve 18 gram bonzai ele geçirdi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Horasan ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca Horasan ve Yakutiye ilçesinde yapılan operasyonlarda; 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM