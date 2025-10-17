Erzurum'da Trafikte Kemer Kullanımına Farkındalık Projesi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, trafikte kemer kullanımında farkındalık oluşturmak için "Dadaş Kemer Takar" sloganıyla çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatmış olduğumuz "Dadaş Kemer Takar!" sloganlı Emniyet Kemeri Takma Projesi, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak ve farkındalık oluşturmak hedefiyle hayata geçirilmiştir" denildi. - ERZURUM