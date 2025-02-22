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Erzurum'da Trafik Kazası: Pirinkayalar Tüneli Çıkışında İki Araç Çarpıştı

Erzurum'da Trafik Kazası: Pirinkayalar Tüneli Çıkışında İki Araç Çarpıştı
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Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında bir panelvan ve bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu, sağlık ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan önemli geçitlerden birisi olan Pirinkayalar Tüneli çıkışında iki aracın karıştığı trafik kazası korkuttu.

Panelvan bir araç ile bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı yaşanan kaza maddi hasar ile atlatıldı. Kazada 25 LE 023 plakalı kamyonet ve 06 DNB 039 Panelvan araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Erzurum-Artvin karayolunda trafik bir süre kontrolü olarak verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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