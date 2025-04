Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kan Köprübaşı İspir yolu üzerinde meydana geldi. Rize'den İspir yönüne doğru seyreden Recai C. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp 30 metreden ağaçlık alana yuvarlandı. Kazada, Bursa'dan memleketine bayram ziyaretine gelen sürücü, eşi Naime C. ve kimliği belirlenemeyen bir yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye gelen 112 ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar İspir Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Recai C. ise helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM