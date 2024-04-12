Erzurum'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üniversite Kavşağı'ndan Cemal Gürsel Caddesi istikametinden kent merkezine hareket eden 65 FC 255 plakalı otomobil refüje çarparak yan döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Refüje çarpan aracın direğe ve daha sonra burada bulunan ağaca çarparak durduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü B.A. ve yolculardan kimliği belirlenen S.Z. ve diğer yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM