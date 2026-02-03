Haberler

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı
Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç karıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 94. Sokak'ta üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 06 HBY 39, 25 GF 698 ve 34 GOV 541 plakalı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
