Erzurum'da feci kaza; 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bayram ziyareti dönüşü aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, bayram ziyareti dönüşü yapan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Muhammet A. idaresindeki 34 GAP 380 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolundaki dinlenme tesisi yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Ali A, Ayşe A, Emirhan A, Ahmet Efe A, Ayşe A. ve Celil A. kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Efe A. ile Ayşe A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de havalimanında büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Romanya'yı Türkiye maçı öncesi yıkan sakatlık

Romanya'da Türkiye maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart

Madrid derbisi nefes kesti: 5 gol, 1 kırmızı kart ve işte kazanan
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini belirledi

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini belirledi
Romanya'yı Türkiye maçı öncesi yıkan sakatlık

Romanya'da Türkiye maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı

Koca ülkede kriz çıkardı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı