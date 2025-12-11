Erzurum'da 11 ayda 34 kişi trafik kazalarında öldü

Erzurum'da 11 ayda 34 kişi trafik kazasında vefat etti.

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 2025 yılının ilk 11 ayında ayında bin 801 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının ilk 11 ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı ilk 11 ayında bin 801 yaralamalı kaza, 2 bin 801 maddi hasarlı kazada 34 ölüm ve 3 bin 184 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM