Erzurum'da Tosun Karayoluna Çıktı, Tır Sürücüsüne Zor Anlar Yaşattı

Erzurum'da Tosun Karayoluna Çıktı, Tır Sürücüsüne Zor Anlar Yaşattı
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Erzurum'da Tosun Karayoluna Çıktı, Tır Sürücüsüne Zor Anlar Yaşattı
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Erzurum'da sahibinden kaçan bir tosun, Kuzey Çevre Yolu'na çıkarak tır sürücüsüne zor anlar yaşattı. Sürücü, hayvanın zarar görmemesi için dikkatli davrandı ve sonunda tosun yoldan çıktı.

Erzurum'da tosun karayoluna çıktı

ERZURUM - Erzurum'da karayoluna çıkan büyükbaş hayvan tır sürücüsüne zor anlar yaşattı.

Sahibinden kaçan ve Kuzey Çevre Yolu'na çıkan bir tosun uzun süre yolda seyir halindeki tırın önüne geçerek yoluna devam etti. Hayvanın zarar görmemesi ve trafikte kazaya sebep olmaması için dikkatli davranan sürücü ise sabırla yoluna devam etti, zaman zaman arkadan gelen araçlara engel olmak için yolu kapattı. Bir süre sonra hayvan yoldan çıkarak herkese rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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