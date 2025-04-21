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Erzurum'da Ters Yöne Giren Cip Trafik Kazası Yaptı

Erzurum'da Ters Yöne Giren Cip Trafik Kazası Yaptı
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Erzurum'da ters yöne giren bir cipin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren cip, bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Çevreyolu'nda A.Ö.B. idaresindeki 25 AEC 710 plakalı cip, Yeni Otogar Yolu'nda refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra M.T.S. yönetimindeki 31 L 5188 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ters dönerken, cip ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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