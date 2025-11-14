Haberler

Erzurum'da Terörle Mücadele Bilgilendirme Faaliyetleri

Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi öğrencilerine yönelik terörle mücadele bilgilendirme çalışmaları yapıyor. 'Gençlik Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında 780 öğrenciye sunum yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi kapsamında; 10.11.2025 tarihinde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine, 11.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerine, 12.11.2025 tarihin de Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve 13.11.2025 tarihin de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine yönelik sunum yapılmış olup toplamda 780 öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür, ayraç dağıtımı yapılmıştır" denildi. - ERZURUM

