Erzurum'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Erzurum Jandarma, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan FETÖ/PDY üyesini Narman ilçesinde yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan bir şahsı Narman ilçesinde yakaladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timlerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 16 Haziran 2025 tarihinde Narman İlçesi'nde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM