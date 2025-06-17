Erzurum'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Erzurum'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Jandarma, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan FETÖ/PDY üyesini Narman ilçesinde yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan bir şahsı Narman ilçesinde yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timlerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 16 Haziran 2025 tarihinde Narman İlçesi'nde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.